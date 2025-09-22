Bursa Nilüfer Belediyesi ve Alzheimer Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen, Mysia yolları yürüyüşünde Alzheimer hastalığına dikkat çekildi.

BURSA (İGFA) - “Dünya Alzheimer Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Nilüfer Belediyesi ve Alzheimer Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle Mysia Yolları parkurunda doğa yürüyüşü düzenlendi. Kadriye Mahallesi’nden başlayan yürüyüşte katılımcılar, doğanın güzelliklerini keşfederek Deliklitaş Mağarası’na ulaştı.

Yürüyüş sırasında katılımcılar, “Unutmaya karşı adım at”, “Hatırlamak için yürüyoruz” pankartları açarak Alzheimer hastalığına karşı farkındalığı artırmak için de mesaj verdi. Etkinlikte, Alzheimer hastalığında erken tanı ve bilinçlenmenin önemine de dikkat çekildi.