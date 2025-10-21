Edirne'nin Keşan ilçesinde düğün ve özel gün fotoğrafları için yeni bir mekan dikkat çekiyor. Cennet Bahçesi'nin ardından, Müze Keşan'ın tarihi binası ve bahçesi de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da dış çekimlerde sıklıkla tercih edilen Cennet Bahçesi'nin ardından, şimdi de Müze Keşan Bahçesi fotoğrafçıların ve çiftlerin gözdesi haline geldi. Tarihî dokusu ve estetik atmosferiyle dikkat çeken müze bahçesi, kısa sürede bölgedeki popüler çekim alanlarından biri oldu.

Evliliklerinin en özel anlarını ölümsüzleştirmek isteyen Aytül-Süleyman Çabuk çifti, fotoğraf çekimleri için Müze Keşan'ın tarihi binasını tercih etti. Çift, bu mekanda çekim yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, 'Böylesine tarihi bir binada bu anımızı yaşamak istedik' ifadelerini kullandı.

Müze Keşan'ın bahçesi, sadece evlilik fotoğrafları için değil, aynı zamanda sünnet ve özel gün çekimleri için de tercih ediliyor. Görünen o ki Müze Keşan, hem geçmişi yaşatan hem de yeni hatıralara ev sahipliği yapan bir mekan olarak Keşanlıların hayatında özel bir yer edinecek.