Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli mücadelenin başlangıcına vurgu yaparak, bu kutlu günün önemine dikkat çekti

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Bundan tam 106 yıl önce, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olmuştur. Milli Mücadelenin sembol anlarından biri olan Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a intikali sırasında vapurun kaptanının hemşehrimiz Zincidereli İsmail Hakkı Durusu olması, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Allah, milletimize milli mücadeledeki o zorlukları bir daha yaşatmasın. Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu’yu da bu anlamlı günde rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkan Yalçın ayrıca, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu" belgeselinin geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluştuğunu hatırlatarak, belgeselin Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından resmi YouTube sayfasından (https://www.youtube.com/watch?v=03q__TlWoLg&t=311s) izlenebileceğini sözlerine ekledi.