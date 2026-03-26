Bilecik'te, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programa; Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gençler katıldı.

Program kapsamında, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin aziz hatırasına ithafen 700 adet çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Vali Sözer, Şeyh Edebali'nin sadece bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyetin manevi mimarı olduğunu vurgulayarak, 'Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yıl dönümünde, onun aziz hatırasına ithafen 700 çınar fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı çalışma, hem köklü tarihimize duyduğumuz vefanın bir göstergesi hem de geleceğe bırakacağımız güçlü bir mirastır.' ifadelerini kullandı.

Çınar ağacının Türk devlet geleneğinde derin anlamlar taşıdığına dikkat çeken Vali Sözer, 'Köklü geçmişimizin simgesi olan çınarlarımızla, hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesiller için daha yeşil bir çevre oluşturuyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek, doğamızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Faik Oktay Sözer ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Orman Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemi bir kez daha vurgulandı.