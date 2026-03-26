İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu projesi kapsamında Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan'ın Brač Adası'nda düzenlenen '21. Biser Mora - Pearl of the Sea Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı.

İZMİR (İGFA) - Otuzdan fazla ülkenin katıldığı bu organizasyonda, 'Yiyecek İçecek Hizmetleri' alanı öğretmenleri Tuğçe Özlüsoylu Yasemin ve Betül Kavalcı Hasançebi rehberliğinde yarışan altı öğrenci; 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir takdir topladı.

Özellikle ekip kategorisinde kazanılan altın madalya, jüriden alınan en yüksek puanla tescillendi.

Öğrencilerimiz hazırlık sürecinde edindikleri teknik becerileri; lezzet, sunum ve yaratıcılık disiplinleriyle birleştirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Bu süreç, gençlerimize meslekî gelişimin yanı sıra zaman yönetimi, ekip çalışması, yabancı dil pratiği ve farklı kültürlerle etkileşim gibi çok yönlü tecrübe sağladı.

Hem okullarını hem de ülkemizi gururla temsil eden öğrencilerimiz, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası bir platformda bir kez daha kanıtladı.