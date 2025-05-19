Düzce'de yolcu minibüsü, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına katılmak için şehir merkezine gitmek isteyen ve yolun karşına geçtiği sırada kişiye çarptı.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce Çoban mevkisi D-100 İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaan A. ideresindeki 81 HO 1108 plakalı Düzce Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına katılmak için şehir merkezine gitmek isteyen ve yolun karşına geçtiği sırada kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ismi henüz öğrenilemeyen kişi ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipler yaptığı inceleme sonucunda ehliyetinin yetersiz olduğunu tespit ettiği sürücüye cezai işlem uyguladı.