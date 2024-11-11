Türk müziğinin çılgın ismi Mustafa Topaloğlu, gece hayatında sahne alan sanatçılara ve müzik dünyasına dair öfke dolu açıklamalarda bulundu. Tarkan ve Sezen Aksu’nun eserlerinde kendi şarkılarından esinlendiklerini iddia eden Topaloğlu, “Gerçek sesler evinde otururken, sahnede ahırdan çıkmış gibi bağırıyorlar” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, sanat dünyasına dair eleştirileriyle yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Türk müziğinin sevilen ismi Topaloğlu, sanat dünyasının önemli isimlerinden Sezen Aksu ve Tarkan’ın şarkılarında kendisinden ilham aldıklarını iddia ederken, gece hayatında sahne alan sanatçılara sert eleştirilerde bulundu. Yasemin İlan’ın Akşam Yıldızı programına konuk olan Mustafa Topaloğlu çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Rekorlara imza atan çalışmaları olduğu için kendisine ‘Türk müziğinin Messisi’ denilebileceğini dile getiren Mustafa Topaloğlu “Uzaylı yönünüz Yusuf Güney, Buray gibi isimler tarafından taklit ediliyor, sanatınız taklit ediliyor mu?” şeklindeki soru üzerine “Benim şarkılarımdan şarkı doğuran isimler var. En başta Sezen Aksu! ‘Bu işler nasıl işler diye bir şarkı yaptım, Sezen Aksu da ‘Pek hesaplı ince iş’ diye şarkı yaptı. ‘Saçmalama’ diye beste yaptım o oldu Tarkan’ın ‘Şıkıdım Şıkıdım’ şarkısı. Onu da Sezen yaptı’ açıklamasında bulundu.

Topaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Lazım adlı şarkıyı yazdım, Prestij Müzik’ten Yıldıray diye yönetmen bir kardeşimiz aldı şarkının sözlerini Sertab Erener’e verdi. O şarkıdan bin tane “Lazım” çıktı. ‘Baba kim?’ Bu şarkıların babası benim…”

TARKAN’IN BENDEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR

“Şıkıdım Şıkıdım” şarkısının kendi eserinden esinlenilerek bestelendiğini söylediğinde çok konuşulduğunu hatırlattığımız Topaloğlu ‘Tarkan arayıp özür diledi mi?’ şeklindeki soru üzerine “Beni arayıp desin ki; ‘Hayır Mustafa ağabey böyle değil senin şarkınla alakası yık, niye senin şarkını çaldığımızı iddia ettin?’ Hemen müzik otoritelerini çağırır dinletirim. Otoriteler dinlesin iki şarkıyı da. Alınma mı değil mi, görsünler” dedi.

TUHAF TUHAF SESLERİ VAR MAKAM DA BİLMİYORLAR

‘Kendimi anlattıkça sinirleniyorum’ diyen sanatçı, ‘Vefasızlıklarla dolu bir insan anlayışı var. Allah şahit beni ister anlasınlar, ister anlamasınlar umurumda değil. Ben Allah’ın verdiği nimetlerle mutluyum. Keyfime, neşeme, muhabbetime bakıyorum’ dedi. Gece hayatında ve müzik sektöründe olan biteni, ‘Körler sağırlar birbirlerini ağırlar’ şeklinde gördüğünü ifade eden Mustafa Topaloğlu konuşmasının devamında öfkeli şekilde şu iddialı cümleleri sarf etti: “Gidiyorlar tuhaf sesli sanatçılarla eğleniyorlar. Sahnedeki kişiye desem ki ‘Kardeşim bana bir La sesi ver, La sesinden haberi yok. Oğlum diyorum okuduğun şarkı hangi makamda, ondan haberi yok. Adam alkışlıyor, diyorum ki bunlar neyi alkışlıyor. Oğlum diyorum neyi alkışlıyorsun, buna niye para verdin? Dalga geçmek için mi? Siz de biliyorsunuz o sanatçıları, isim vermeyeceğim. Bunun sanattan da haberi yok… Sesine de bakarsam tövbe, ahırdan öküzü çıkarsam daha iyi bağırır. Sosyetik isimler alkışlıyor, ben de uzaktan bakıyorum; bunun neyini alkışlıyorlar, dalga mı geçiyorlar bununla. Sanatla mı dalga geçiyorlar?’

Gerçekten iyi şarkı okuyabilen kaliteli seslerin sahne teklifi alamadığını, evlerinde boş oturduğunu dile getiren Mustafa Topaloğlu “İnsanın ruhunu ayağa kaldıran sesler var. Sanat yıllandıkça güzel. Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in şarkısını dinlemek için evimi barkımı veririm. Şimdikilere bakın, İnekleri dinleyip öküzlerle bağırıp çağırarak eğleniyorlar. Bence onların beyinlerinde rahatsızlık var, bunlar gerçekten rahatsız” diyerek sözlerini tamamladı.