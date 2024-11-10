Türk fantezi ve arabesk müziğin efsane ismi ünlü sanatçı Emrah, iki gün süren yeni bir fotoğraf çekimi yaptırdı.İSTANBUL (İGFA) - Şarkılarına ve sahne düzenine olduğu kadar yeni fotoğraf çekimine de aynı titizliği gösteren ünlü sanatçı Emrah, mekan olarak bu kez Almanya’yı tercih etti…

Çekimler için kendisine özel stil danışmanı ve 20 ayrı kostüm hazırlatan Emrah, son moda renkleri ve mevsime uygun kumaşlarla hazırlanan özel dikimi tercih etti.

‘Sonbaharla Dans’ başlığı ile hazırlanan ve hayata geçirilen çekimleri ile yine örnek teşkil edecek olan ünlü sanatçı, yaklaşık 20 kişilik çekim ekibi ile klip çekimlerini aratmadı.

Bir sanatçının şarkıları ve yorumu kadar, kendine gösterdiği özenin ve yapılan çalışmaların kalitesinin de önemsenmesi gerektiğini belirten ünlü sanatçı, tüm bu titizliğin dinleyicilerine olan sorumluluktan ve saygıdan kaynaklandığının altını çizdi.