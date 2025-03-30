Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli programlarla güzel bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirmeyi dileyerek şunları ifade etti: “Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice güzel bayramlara erişmeyi nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak güzel bir Ramazan ayı geçirdik. “İlk Orucum İlk İftarım” adı altında ilk defa oruç tutan çocuklarımızla ve aileleriyle bir araya geldik.

Yetimlerimizle bir araya geldik. Sosyal yardımlaşma konusunda gerçekten ihtiyaç sahiplerine çok hızlı bir şekilde ulaşarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İftar, sahur, teravih programları gibi birçok programda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cenab-ı Allah nice güzel günleri hep birlikte geçirmeyi nasip etsin. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ailecek, evlatlarınızla, anne ve babalarınızla, komşularınızla, arkadaşlarınızla birlikte çok güzel bir Ramazan Bayramı geçirmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.”