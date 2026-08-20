Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliği, yeşil dokusu ve çevresinde yapılan düzenlemelerle Konya'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmalarıyla daha nitelikli bir ziyaret alanına dönüşen Hadim Yerköprü (Göksu) Şelalesi, Konya'nın önemli cazibe noktalarından biri olarak ilgi görmeye devam ediyor.

Toroslar'ın kalbinde saklanan Hadim Yerköprü Şelalesi, görenlerin şaşırdığı masalsı bir atmosfer sunuyor. Görenlerin bir kez daha gitmek için çabaladığı ender doğa güzelliklerinden olan şelale; yemyeşil doğanın ortasında metrelerce yüksekten süzülen suları, suyun akışıyla oluşan ferahlatıcı atmosferi ve huzur veren yapısıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

'BU DOĞA HARİKASI GÜZELLİĞİ HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın en önemli turizm alanlarından birisi olan Yerköprü Şelalesi'nde hayata geçirdikleri çevre düzenleme çalışmalarıyla bir doğa harikası olan şelaleyi turizme kazandırdıklarını anlattı.

Başkan Altay, yapılan düzenlemelerle şelalenin bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline geldiğini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı, aynı zamanda hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin bu güzelliklerden daha iyi faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yaptığımız çevre düzenlemeleriyle bölgenin ziyaret konforunu artırırken doğal güzelliğinin de ön plana çıkmasına katkı sağladık. Konya'mızın sahip olduğu güzelliklere güzellik katacak, şehrimizin turizm potansiyelini daha da güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin turizmine değer katan Yerköprü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini yerinde görmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek misafirlerimizi Hadim'e bekliyorum. Bu doğa harikası güzelliği herkesin görmesini tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERDEN YERKÖPRÜ'YE ÖVGÜ

Hadim Yerköprü Şelalesi'ni ziyaret eden vatandaşlar da bölgenin doğal güzelliği karşısında hayranlıklarını dile getirerek, şelalenin çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerin alana ayrı bir değer kattığını, yürüyüş ve dinlenme alanlarının ziyaret deneyimini güzelleştirdiğini ifade etti.

Doğayla iç içe vakit geçirmek için Hadim Yerköprü Şelalesi'ni tercih eden vatandaşlar, çevre düzenleme çalışmalarının başarılı olduğunu vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

YATIRIMLARLA TAM BİR TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları ile bölge kusursuz bir gezi rotası haline getirildi. Yapılan tesisler ve düzenlemeler sayesinde ziyaretçiler, hem şelalenin en güzel noktalarını keşfedebiliyor hem de konforlu bir gün geçirebiliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin akınına uğruyor.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ, ZİYARETÇİLERİNE ZENGİN OLANAKLAR SUNUYOR

Konya merkeze mesafeli olsa da giden herkesin 'İyi ki geldik' dediği Yerköprü Şelalesi, ziyaretçilerine zengin olanaklar sunuyor. Alan içinde yer alan ahşap yürüyüş yolları sayesinde suyun en etkileyici aktığı noktada hatıra fotoğrafları çekilebiliyor; nehir kıyısına kurulan kamelyalarda piknik yapılabiliyor.