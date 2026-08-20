Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara'da düzenlenen Sultanmurat Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Genç, 'Bu topraklar ilelebet Türk ve İslam yurdudur. Bütün dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi Sultanmurat'tan haykırıyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Sultanmurat Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Sultanmurat Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Çaykara Kaymakamı Ahmet Rıfat Arık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Bayrampaşa Belediye Başkanı İbrahim Akın, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde vatandaşlara seslenen Başkan Genç, Sultanmurat'ın Trabzon'un dört bir yanından ve Avrupa'dan gelen hemşehrileri buluşturan önemli bir değer olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Burada Trabzon'umuzun her yerinden hemşehrimiz var, Avrupa'dan hemşehrilerimiz yine burada; biriz ve beraberiz' diyen Başkan Genç, Sultanmurat'ın tarihi ve manevi önemine dikkat çekti. Genç, 'Şanlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak için bize emanet eden ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların sayesinde ayaktayız. Bu topraklar ilelebet Türk ve İslam yurdudur. Bütün dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi Sultanmurat'tan haykırıyoruz' ifadelerini kullandı.

BU TOPRAKLAR BİZE EMANET

Bölgedeki tarihi mücadelelere de değinen Başkan Genç, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı. Genç, 'Yüz sene önce bizi bölmeye geldiler. Buradaki 71 şehidimiz 1916 yılında Rus askerine postal bastırmadı; onları defettiler. Şu anda da kapımızdalar ama biz inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi şu güzel buluşmalarla pekiştireceğiz. Her zamankinden daha güçlü olacağız' dedi.

YOLLARI GÜZEL BULUŞMALARA HAZIR EDECEĞİZ

Başkan Genç, Sultanmurat ve çevresinde sürdürülen yol çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kazalah yolunda çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, 'Kazalah yolu toplam 600 metre, 300 metre hazırladık ve dökeceğiz. Sultanmurat aynı zamanda bir turizm merkezi. Ataköy'e inen yolu genişletiyoruz; kısa bir zamanda tamamlayacağız ve gidiş gelişli yolumuzu asfaltla buluşturacağız. Bu güzel buluşmalara hazır edeceğiz' diye konuştu. Bölgedeki çalışmalar kapsamında caminin çevresinde de düzenleme yaptıklarını ifade eden Genç, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

BU SENE O SENE DİYELİM

Konuşmasında Trabzonspor'a da değinen Başkan Genç, Sultanmurat Festivali'ne katılan vatandaşları takımın maçına davet etti. Genç, 'Bu sene maçları kapalı gişe oynayacağız. Başkanımız Ertuğrul Doğan'a ve yönetime teşekkür ediyoruz. Biz de bütün gücümüzle destek olmayı bir vazife bildik. İnşallah güzel transferlerle bu sene o sene diyelim; dokuzuncu şampiyonluğu alalım. Seneye de burada kutlayalım inşallah' ifadelerini kullandı.