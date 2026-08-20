'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol iş birliğiyle düzenlenen 'Girişimci Kadınlar Etsy ile Dünyaya Açılıyor' eğitim programı başarıyla tamamlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, şehrin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerden yoğun ilgi gördü.

El emeği ürünlerini ve özgün tasarımlarını sınırların ötesine taşımayı hedefleyen 60 kadın girişimcinin katıldığı program, yerel üretimin uluslararası ölçekte değer kazanması adına önemli bir adım oldu.

ULUSLARARASI PAZARA UZANAN KÖPRÜ



Eğitim programı, Etsy platformunun uzman danışmanı İbrahim Akçil tarafından verildi. Akçil, katılımcılara dijital mağaza açılışından ürün listeleme stratejilerine, e-ihracat süreçlerinin inceliklerinden uluslararası pazarlama yöntemlerine kadar kapsamlı bilgiler aktardı.

Yoğunlaştırılmış atölye çalışması ile girişimciler, dünya pazarına giriş yapabilmek için gerekli teknik ve pratik donanıma sahip oldu. Eğitim kapsamında katılımcılara Etsy platformunda profesyonel dijital mağaza yönetimi, küresel e-ihracat süreçleri ve lojistik stratejileri, uluslararası pazarda dijital pazarlama teknikleri ile özgün tasarımların markalaşma yolculuğu gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı.



YEREL ÜRETİM, KÜRESEL GÜÇ



Denizli'nin yerel potansiyelini dünya vitrinine taşımayı hedefleyen projenin temelinde, kadınların üretim gücünü desteklemek ve bu gücü küresel rekabet ortamına dahil etmek yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, GEKA ve Trendyol ortaklığında yürütülen bu proje, kadın girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat yolculuklarını desteklemek için kararlılıkla devam edecek.