Çınar Akademi öğretmenleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde düzenlenen iki günlük Sarısu Kampı'nda yeni eğitim modelini, sınav süreçlerini ve öğrenci-öğretmen iletişimini değerlendirerek yeni döneme hazırlandı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Akademi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda YKS ve LGS öğretmenlerinin katılımıyla 13-14 Ağustos tarihlerinde Sarısu Kamp Merkezi'nde iki günlük kamp programı gerçekleştirildi.

Yeni döneme güçlü ve koordineli bir başlangıç yapılması amacıyla düzenlenen kampta öğretmenler, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yeni dönemin çalışma planlarını da ele aldı. Program kapsamında eğitim modelindeki yenilikler, sınav süreçlerine yansıyacak değişiklikler ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uygulanacak çalışmalar değerlendirildi.

YENİ EĞİTİM MODELİ VE BRANŞ ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Kampın ilk gününde 'Maarif Model Eğitim'in YKS'de Getireceği Yenilikler' ve 'Maarif Model Eğitim'in LGS'de Getireceği Yenilikler' başlıklı seminerler düzenlendi. Öğretmenlerin yeni eğitim modelinin sınav hazırlık süreçlerine etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlayan seminerlerin ardından branşlara göre zümre toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda yeni eğitim dönemine ilişkin branş bazlı çalışmalar ve hedefler değerlendirildi.