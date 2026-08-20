İpsala'ya bağlı Koyuntepe Köyü tesislerinde, Hamzadere Sulama Birliği envanterine kazandırılan yeni iş makineleri ve hizmet araçları için kurban kesilerek dua edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgedeki sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla araç parkurunu genişleten Hamzadere Sulama Birliği, önemli bir alımı daha hizmete açtı. 2026 yılı yatırım ve envanter çalışmaları kapsamında birliğe dahil edilen araçlar için İpsala Koyuntepe Köyü tesislerinde tören düzenlendi.

GENİŞ ARAÇ PARKURU HİZMETE GİRDİ

Birlikten yapılan resmi açıklamaya göre; sulama tesislerinin bakım, onarım ve işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bünyeye katılan iş makinesi ve araç çeşitleri düzenlenen kurban merasimi ve dualarla birlikte resmi olarak hizmete alındı. Yeni ekipmanların, bölgedeki sulama altyapısının daha hızlı ve kesintisiz çalışmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Hamzadere Sulama Birliği yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, yeni araç ve iş makinelerinin bölge tarımı için önemine vurgu yapıldı.