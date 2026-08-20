Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Beylikova ilçesine bağlı Doğray Mahallesi'nde tamamlanan terfi ve isale hattı çalışmalarıyla, sondaj kuyusundan elde edilen suyun depoya, depolanan suyun ise mahalle şebekesine güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak altyapı sistemi güçlendirildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü, kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de içme ve kullanma suyu altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Su kaynaklarının etkin kullanılması, mevcut kaynakların şebeke sistemine güvenli şekilde aktarılması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç tespit edilen noktalarda yeni altyapı yatırımları hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Beylikova ilçesi Doğray Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, sondaj kuyusundan elde edilen suyun mahalleye hizmet veren su deposuna aktarılması amacıyla yeni terfi hattı imalatı tamamlandı. Böylece su kaynağı ile depo arasındaki iletim altyapısı güçlendirilerek sistemin daha güvenli ve verimli şekilde işletilmesine imkân sağlandı.

Çalışmanın devamında, depoda toplanacak suyun mahalle şebekesine aktarılması amacıyla yeni isale hattı oluşturularak mevcut dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirildi.

Doğray'da yürütülen çalışmalarla su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve mevcut altyapının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.