Malatya Büyükşehir Belediyesi bir yandan kent genelinde yeşil alanları artırırken bir yandan da sürdürülebilir ve estetik peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde sürdürülen yeşil alan ve peyzaj çalışmalarıyla Malatya'nın daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir kent olması hedefleniyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Abdurrahman Gazi Caddesi'nde 75 adet oya ağacının bakımı gerçekleştirilirken, cadde üzerindeki peyzaj düzenlemeleri de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Güney Kuşak Yolu'nun 3 bin 600 metrelik bölümünde de kapsamlı bitkisel peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında güzergâha 582 adet çınar ve 627 adet oya ağacı olmak üzere toplam 1.209 adet ağaç dikildi. Bunun yanı sıra 134 adet Amerikan sarmaşığı ve 35 adet gül toprakla buluşturuldu.

Güney Kuşak Yolu'nda yaklaşık 11 bin 890 metrekarelik yeşil alanda 38 bin 304 adet yazlık mevsimlik begonya dikilerek güzergâhın bitkisel peyzaj düzenlemesi güçlendirildi. Yapılan çalışmalarla yol güzergâhının estetik görünümünün artırılması ve vatandaşların daha yeşil bir çevrede ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2026 yılı içerisinde kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında park, refüj, kavşak, sosyal tesis ve farklı nitelikteki yeşil alanlarda toplam 4 bin 710 adet ağaç ve çalı grubu dikimi gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarla birlikte kent genelinde 11 bin 775 metrekare yeni peyzaj alanı oluşturuldu.