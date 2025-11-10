Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, milletçe saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti; kültürü, sanayisi, ekonomisi, eğitimi, gençliği, şehirleri ile muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyiş Türk milleti için gurur kaynağı, milletimizin birlik ve beraberliğini istemeyenler için de korku ve endişedir.

Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir. Mustafa Kemal Atatürk, bugün de hala ileri görüşlülüğü ve düşünceleri ile Türk Milleti'nin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak şanlı ecdadımıza layık olacak şekilde, yeni vizyon projelerimizle Türkiye yüzyılında ülkemizi birçok alanda en üst sıralara çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.'