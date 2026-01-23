Eğitime ve gençlere büyük önem veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarıyıl tatiline özel Sanat Melikgazi'de düzenledikleri İngilizce Kampı'nda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek; derslerine katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de düzenledikleri İngilizce kampları ile öğrencilerin İngilizcelerinde büyük gelişim ve değişim yaşandığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, 'Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Eğitim ve kişisel gelişime katkı sunmayı hedefleyen kampımız, eğlenceli ve öğretici içerikleriyle öğrencilerimize verimli bir öğrenme ortamı sunuyor. İngilizce Kampımızda çocuklarımıza İngilizce eğitimi yanında eğlenecekleri ve öğrenecekleri atölyeler de düzenliyoruz. Burada yarıyıl tatilini faydalı ve en iyi şekilde değerlendiriyorlar.

İlgili arkadaşlarımız bu güzel ortamda farklı şeyler yaparak, sevdirerek yabancı dili öğretiyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak bizim çok farklı alanda, eğitim camiasına, çocuklarımıza, gençlerimize hizmetlerimiz var. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz var. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi farklı projelerimiz var. Bunların yanında da bu tür renkli, eğlendirici, güzel eğitimlerimiz de oluyor. Bu eğitimleri herkesin takip etmesini öneririm. Bu kampımız çocukların özgüven kazanmasına ve yabancı dili daha etkin kullanmasına katkı sağlıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize başarılar ve iyi tatiller diliyorum.' diye konuştu.

İngilizce yarıyıl kampının ikincisinin düzenleneceğini hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, '26-30 Ocak arasında düzenleyeceğimiz İngilizce Kampımıza 11-14 yaş arası gençlerimiz katılabilir. Gezi, el sanatları, öğrenme, keşif ve buluşlarla zenginleştirdiğimiz kampımızda kontenjan sınırımız bulunuyor. Kaydolmak isteyen öğrencilerimiz bu güzel fırsatı kaçırmasınlar. www.melikgazi.bel.tr adresinden veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilir.