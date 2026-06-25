Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Gökkent Mahallesi sakinleri ile buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, teknik ekipler ve ilgili altyapı kurumlarının temsilcileri ile mahalle sakinlerini dinlediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, '600 bin nüfuslu bir ilçe olarak 58 mahallemize hizmet ediyoruz. Fidan değil ağaç dikiyoruz sloganımızla ilçemize büyük ağaçlar dikiyor ve zamandan kazanıyoruz. Şu ana kadar 8 bin 500 daire dönüştürdük' dedi.

Katılım sağlayan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, Melikgazi için ortak akılla, istişare ve hizmet odaklı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.