Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarında daha konforlu ve daha güzel vakit geçirebilmeleri adına, park alanlarında yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Çayırova'nın yeşil alanlarında yenileme çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda revizyon gerçekleştirerek, Çayırovalıların daha rahat ve konforlu ortamlarda sosyalleşebilmesine olanak sunuyor.

Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında Akse Köy İçi Parkı'ndaki revizyon çalışmalarında beton serimi ve taş duvar imalatının ardından, dün oyun grubu montajı gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'nda ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yenilenen mescit ve WC alanında da çalışmalar tamamlandı.

ÇİM SERİMİ YAPILIYOR

Bununla beraber Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim vaatleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet Parkı Çevre Düzenlemesi ve Genişletme projesinde de peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.

Bu bağlamda yapılan ağaç ekimlerinin ardından Fatih Sultan Mehmet Parkı projesinde çim serimi gerçekleştiriliyor. Toplam 18 bin 500 metrekarelik alanda, 3-6 yaş çocuk oyun alanları, 6-12 yaş çocuk oyun alanları, etkinlik alanları ve seyir terasları, fitness ve yürüyüş alanları, halı saha ve basketbol sahaları, sosyal tesis, mescit, bebek bakım odaları gibi donatıları da içinde barındıracak Fatih Sultan Mehmet Parkı, tamamlandıktan sonra Çayırovalılar için yeni yaşam merkezi olacak.