Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin Akdeniz Havzası Programı'ndan destek alan 'Gov4GreenMed -Akdeniz'de Daha Yeşil Bir Geçiş için Kapsayıcı Yönetişim Modelleri Projesi' kapsamında Finike'de 'Yeşil Geçiş İçin Ortak Akıl Çalıştayı 2' düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya; Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireşcibaşı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, şube müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

SUNUM VE EĞİTİMLER YAPILDI

Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi işbirliği ile proje kapsamında belediye katı atık ve gıda atığı politikalarına ilişkin bölgesel katılımcı yönetişim modeli oluşturulması, Antalya'nın doğasını ve verimli tarım arazilerini iyi tarım uygulamalarıyla koruyarak, geleceğe miras bırakılması konuları ele alındı.

Çalıştayda ayrıca Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi kapsamında zirai ilaç ambalajları ve pestisitli ambalaj atıklarının toplanması ve ekonomiye kazandırılması, zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri, toprak iyileştiricinin iyi uygulama örnekleri gibi başlıklarda sunum ve eğitimler verilerek anket çalışması yapıldı.

TOPRAĞIMIZI KORUMALIYIZ

Çalıştayın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, 'Finike ilçemizin de içerisinde yer aldığı batı Antalya bölgemiz, tarım konusunda sadece Türkiye'de değil Dünya'nın da çok önemli bir merkezi. Bu bölgenin en büyük özelliği verimli topraklara sahip olması. Bizim için önemli olan bu sahip olduğumuz değerlerin korunması ve geleceğe taşınması. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje ile kentimiz için daha çevreci ve sürdürülebilir bir atık yönetimi modelinin geliştirilmesini hedefliyoruz' dedi.

SAĞLIKLI TOPRAK SAĞLIKLI ÜRETİM

Atasoy, 'Finike ve çevre ilçelerimiz çevre dostu tarım uygulamaları konularında oldukça deneyim sahibi. Belediyemizin yönetişim modeliyle Kumluca'da başlattığı 'Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi' bölgede başlayarak sadece ülkemizde değil Dünya'ya örnek olan bir projedir. Çin'den bile heyetlerin gelip yerinde incelediği özel bir proje oldu. Bu iki projeyi birbiriyle entegre ederek çalışmalarımızı daha ileriye taşımak istiyoruz. Projelerimiz ile Antalya'da toprağımızın uzun vadede verimliliğini koruyabilmesi için kimyasal gübre kullanımını kontrollü şekilde azaltılmak, toprak iyileştiricilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, doğal kaynaklarımızı korumak ve çiftçilerimizin üretim maliyetlerini azaltarak ekonomik destek sağlamayı hedefliyoruz.' diye konuştu.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise, 'Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayda bölgemiz ve ilçemizin geleceği için son derece önemli konular görüşülerek yol haritası çizildi.

Tarımsal üretimimizi güçlendirirken doğamızı, toprağımızı, suyumuzu ve insan sağlığını nasıl koruyabileceğimize hep birlikte ortak akılla çözüm aramaya devam edeceğiz. İlçemizde ve bölgemizde tarımsal üretimin geleceğini güvence altına alabilmemiz için toprağımızı, suyumuzu en iyi şekilde korumalıyız' dedi.

5 ÜLKEDEN FARKLI BELEDİYELERLE ÇALIŞILIYOR

Çalıştay'da 'Gov4GreenMed - Akdeniz'de Daha Yeşil Bir Geçiş için Kapsayıcı Yönetişim Modelleri Projesi' hakkında bilgilendirme sunumu yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, Gov4GreenMed Projesi'nin Avrupa Birliği'nin Akdeniz havzası programından hibe alan bir proje olduğunu söyledi.

Yaman proje ile ilgili şu bilgileri verdi: 'İspanya'dan Victoria Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen proje; İspanya, İtalya, Ürdün ve Tunus'tan kurumlarla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı 6 ortaklı uluslararası bir projedir. Proje kapsamında belediye katı atık ve gıda atığı politikalarına ilişkin bölgesel katılımcı yönetişim modeli oluşturulması hedefleniyor. Proje ile birlikte 5 ülkede farklı belediyeler ile çalışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz de projenin uygulama alanı olarak Finike Belediyesi ile işbirliği gerçekleştiriyor. Proje sayesinde 5 ülkede katı atık ve gıda atığı konusunda gerçekleştirilecek iyi uygulama örneklerini de deneyimlemiş olacağız.'