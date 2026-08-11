Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2026 yılları arasında Antalya'nın merkez ve ilçelerinde içme suyu altyapısına 26 milyar 311 milyon 497 bin 414 TL yatırım gerçekleştirdi. Bu dönemde 4 milyon 969 bin 633 metre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın hızla büyüyen nüfusu, gelişen turizm sektörü ve her geçen gün artan su ihtiyacına karşı içme suyu altyapısını güçlendiren ASAT, kentin dört bir yanında yatırımlarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla Antalya'nın içme suyu şebekesi yeni hatlarla genişletilirken, mevcut altyapı da yenilenerek kentin gelecekteki su ihtiyacına cevap verebilecek daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.

KAPSAMLI ALTYAPI YATIRIMI

İçme suyu altyapısına yalnızca yeni hat imalatlarıyla değil, kapsamlı yatırımlarla da güç kazandıran ASAT, 2019-2026 yılları arasında 26 milyar 311 milyon 497 bin 414 TL kaynak kullandı.

Merkez ilçelerden en uzak kırsal mahallelere kadar uzanan yatırımlarla; ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenirken, yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacına yönelik şebekeler oluşturuldu.

Su kayıplarının azaltılması, kesintisiz ve güvenli içme suyu hizmetinin güçlendirilmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanması amacıyla altyapı kapasitesi artırıldı.

GELECEKTEKİ İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

ASAT'ın son 7 yılda Antalya genelinde gerçekleştirdiği yeni içme suyu hattı imalatının toplam uzunluğu 4 milyon 969 bin 633 metreye ulaştı.

Kentin farklı noktalarında hayata geçirilen bu dev altyapı çalışmalarıyla yalnızca yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacı karşılanmıyor; mevcut şebekenin kapasitesi de artırılarak Antalya'nın gelecekteki su ihtiyacına yönelik güçlü bir altyapı oluşturuluyor.

YENİ SU DEPOLARI KAZANDIRILIYOR

İçme suyu yatırımları yeni hat imalatlarıyla sınırlı kalmazken, kentin su depolama kapasitesini artıracak yeni içme suyu depoları da hizmete kazandırılıyor.

Böylece suyun kaynaktan şebekeye, şebekeden de vatandaşlara kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması için altyapının tüm halkaları güçlendiriliyor.

ANTALYA'NIN İÇME SUYU ALTYAPISI GÜVENDE

ASAT'ın gerçekleştirdiği yatırımlar, Antalya'nın yalnızca bugünkü içme suyu ihtiyacına değil, kentin gelecekteki su güvenliğine de yönelik önemli bir altyapı hamlesi niteliği taşıyor.

Kentin farklı noktalarında hayata geçirilen çalışmalarla içme suyu şebekesi genişletilirken, mevcut sistem de yenilenerek daha güçlü ve sürdürülebilir hale getiriliyor.

Yer altında kilometreler boyunca uzanan yeni hatlar, Antalya'nın artan nüfusu ve gelişen kent yapısıyla birlikte büyüyen su ihtiyacına karşı uzun vadeli bir altyapı oluşturuyor.