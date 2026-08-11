Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Egemen Aydın ile beraberindeki heyet, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanı Christodoulos Topsidis'i ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı turist hareketliliğinin artırılması ve iki bölgenin ortak tanıtımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri sınır kapılarındaki yoğunluk oldu. Turistlerin geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve yaşanan yoğunlukların azaltılması konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Yunan makamları ayrıca Kastanies Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini ve projenin 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Modernizasyonla birlikte sınır geçişlerinin daha hızlı ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

ENEZ LİMANI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmede Enez'e yapılması planlanan Gümrük Limanı da gündeme geldi. Limanın hayata geçirilmesiyle Enez'den Taşoz, Semadirek ve diğer Yunan adalarına ulaşımın kolaylaşacağı, bunun da bölgedeki turizm hareketliliğine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Egnatia Otoyolu üzerinde seyahat eden turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni dinlenme tesislerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

YUNAN HEYETİ EDİRNE'YE GELECEK

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı yetkilileri, önümüzdeki günlerde Edirne'yi ziyaret ederek TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu ve Edirne Valiliği ile görüşmek istediklerini ifade etti.

Gerçekleştirilmesi planlanan ziyarette ortak turizm projeleri, Enez Limanı ve sınır ötesi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik yeni adımların ele alınması bekleniyor.

TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Egemen Aydın, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda iki tarafın da güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.