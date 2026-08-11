Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Samsun Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası Atakum Sahili'nde başladı. Türkiye'nin en prestijli su sporu organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, 50 kulüpten 500 sporcuyu Samsun'da buluşturdu.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Samsun Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası başladı.

50 kulüpten 500 sporcuyu Samsun'da buluşturan şampiyona 6 gün boyunca Samsun'da deniz sporları heyecanını zirveye taşıyacak.

Samsun, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kürekçileri ağırlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Samsun Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, Atakum Sahili'nde başladı.

Yaklaşık 50 kulüpten 500 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, denizde şampiyonluk için kürek çekiyor.

DENİZDE HEYECAN DOLU ANLAR

Denizde büyük heyecana sahne olacak organizasyon iki bölümden oluşuyor. Sporcular Endurance (Uzun Mesafe) ve Beach Sprint olmak üzere iki farklı kategoride mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk bölümü olan ve 11 Ağustos Salı itibariyle start alan Endurance yarışlarında, sporcular açık denizde uzun mesafeli parkurda dayanıklılık, strateji ve takım uyumunu ortaya koyuyor. Rüzgâr, dalga ve akıntıya karşı verilen mücadele, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

BEACH SPRİNT YARIŞLARI 14-16 AĞUSTOS'TA

Endurance yarışlarının 13 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından 14-16 Ağustos tarihlerinde Beach Sprint yarışları gerçekleştirilecek. Beach Sprint, klasik kürek yarışlarından farklı ve son derece dinamik yapısıyla dikkat çekiyor.

Sporcular önce sahilden koşarak teknelerine ulaşacak, ardından denizdeki slalom parkurunu en hızlı şekilde tamamlayacak. Yarışın son bölümünde ise yeniden sahile çıkan sporcular, koşarak finiş çizgisine ulaşacak.

Hız, güç, çeviklik ve takım koordinasyonunun ön plana çıkacağı Beach Sprint yarışları, şampiyonanın en renkli ve heyecanlı bölümlerinden biri olacak.

ATAKUM SAHİLİ SPORSEVERLERİ BEKLİYOR

6 gün boyunca sürecek şampiyona, Atakum Sahili Deniz Kızı Kafe yanında, 08.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Deniz, spor ve rekabetin buluştuğu şampiyona boyunca Atakum Sahili, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kürekçilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Organizasyon, yalnızca sporcuları değil, tüm vatandaşları deniz sporlarının heyecanına 6 gün boyunca ortak edecek.