Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önde gelen tarihi savaş sanatları kulüplerinden Free Fighthers Guild ve Geleneksel Türk Kılıcı Kulüpleri iş birliğiyle, 'Geleneksel Türk Kılıcı Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmanlı'nın Bursa'yı fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, şehrin zengin tarihi ve kültürel değerini gözler önüne serecek organizasyonlara bir yenisi daha ekleniyor.

27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan organizasyonla Bursalılar, dönemin atmosferini yakından hissedecek. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 24 sporcunun mücadele edeceği turnuva, tarih, spor ve sanatı, şehrin simge yapılarından Zindankapı'nın mekânsal derinliğinde buluşturacak.

Deneyimli hakemler gözetiminde ve güvenliği sağlanmış ekipmanlarla gerçekleştirilecek organizasyon, saat 10.30'da Pınarbaşı Fetih Kapı önünden başlayacak olan Kılıç Korteji ile start alacak.

Sırasıyla ilk tur müsabakaları, özel gösteri karşılaşmaları, eleme turları ile gün boyu sürecek olan turnuva, saat 20.00'deki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.