Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü raylı sistem projelerinde basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, program kapsamında KONYARAY Banliyö Hattı; Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı kapsamında yürütülen Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı'ndaki çalışmalar ile Şehir Hastanesi-Adliye Raylı Sistem Bağlantı Hattının son durumunu basın mensuplarıyla paylaştı.

İlk olarak KONYARAY Banliyö Hattı'nda basın mensuplarıyla birlikte yolculuk yaparak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Altay, 'Mevcut tren hattımızın yanında yapmakta olduğumuz KONYARAY Banliyö Hattımızın ilk etabı ile ilgili Meram Gar'dan başlayarak Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar birlikte ziyaret ettik. Ulaşımımızın ana omurgalarından birisi KONYARAY'da çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yürütüyoruz. 23 kilometrelik ilk etapta inşa işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Durakların yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor, elektrifikasyonla ilgili işlemler başladı. İnşallah 2027 yılı içerisinde şantiyede işlerimizi tamamlamayı planlıyoruz' dedi.

KONYARAY'DA TEST SÜRÜŞLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Başkan Altay, 'Burada Büyükşehir Belediyemiz, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Hattın yapım işlemleri Ulaştırma Bakanlığımız ve TCDD tarafından yürütülürken, araç alım işleri de Büyükşehir Belediyemizin yükümlülüğünde. İslam Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde inşallah 17 Ağustos itibarıyla ilk 4 setimizin alımı ile ilgili çalışmalara da başlamış olacağız. Sonra inşallah ilave 3 set daha alarak test sürüşlerine başlamayı ve vatandaşlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

KONYARAY'ın şehir için önemine değinen Başkan Altay, 'KONYARAY'ın şehrimiz için önemi; birincisi kesintisiz bir ulaşım olması. Mevcut tren yolu hattını kullandığımız için araç trafiği ile herhangi bir kesintimiz olmadığından hızlı ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacağız. Başta 1. Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimiz ve sanayi alanlarımızın tamamı bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla, özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımız ve sanayide işi bulunan vatandaşlarımız için önemli bir ulaşım aksına kavuşmuş olacağız. KONYARAY'ın şehrimizin omurga ulaşım hatlarıyla birlikte kesişim alanları da var. Selçuklu YHT Garı'nın bulunduğu yerde bir transfer istasyonu çalışmasına başladık. İnşallah tamamlandığında hem KONYARAY Banliyö Hattı hem Fetih - Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı, hem metromuz ve hem de Barış Caddesi Tramvayımızın kesiştiği bir alan oluşacak. Yüzeyden ve yer altından bu hatlar birbirine bu alanda bağlanmış olacak. Ayrıca Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı'nda Banliyö ve Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızın da bir kesişim alanı oluşacak. Tamamlandığında bu hatlar üzerinde insanlarımız transferlerini kolayca gerçekleştirmiş olacaklar' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 2030 YILINA KADAR TÜM HATLARI TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN KULLANIMINA AÇMAK'

Başkan Altay, Konya'da yürütülen raylı sistem projelerinin önemine ve büyüklüğüne dikkati çekerek, 'Havaalanına ulaşımla ilgili de yolcularımızın konforunu artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Böylece ulaşım akslarımızda bulunan otogarımız, YHT Garımız ve havaalanımız raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde raylı sistem çalışması yürütüyoruz. Türkiye'de bu kadar büyüklükte bir raylı sistem çalışması yapan şehir yok. İnşallah hedefimiz olan 2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt Bey'e huzurlarınızda Konyalılar adına teşekkür ediyorum.' dedi.

'ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ HATTI'NDA MUTLU SONA YAKLAŞTIK'

Başkan Altay, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte, Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında yürütülen Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı'ndaki çalışmaları da inceleyen Başkan Altay, bölgedeki ulaşım kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Altay, 'Adliye - Şehir Hastanesi - Stadyum tramvay hattımızın Şehir Hastanesi istasyonunun bulunduğu alandayız. Burada 21,2 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı çalışması yürütüyoruz. 10 kilometrelik kısmını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 11,2 kilometrelik kısmı Ulaştırma Bakanlığımız ve Altyapı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Hat boyunca önemli sanat yapıları inşa ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz Şehir Hastanesi kısmında imalatlarımızı tamamladık. İnşallah Eylül ayı itibarıyla Adliye-Şehir Hastanesi kısmındaki 1,4 kilometrelik kısmı vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Böylece Konya'nın en önemli sağlık merkezlerinden birisi olan Şehir Hastanemiz raylı sistem ağımıza dahil edilmiş olacak. Böyle önemli bir eseri şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak buranın ulaşım problemini çözmek için uzun bir süredir çaba sarf ediyorduk. Elhamdülillah mutlu sona yaklaştık. Artık duraklarımız yapıldı. Akıllı bisiklet istasyonlarımız, bisiklet duraklarımızla birlikte Şehir Hastanemiz kısmını Eylül ayı içerisinde inşallah Sayın Bakanımızın katılımıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız' ifadelerini kullandı.