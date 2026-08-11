Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların doğayla bağ kurmalarını, üretim süreçlerini yakından tanımalarını ve çevre bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Minik Çiftçiler Tarım Akademisi ile eğitimlere başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve dört hafta sürecek eğitim programı kapsamında çocuklar, tarım, doğa ve üretim süreçlerini uygulamalı etkinliklerle öğrenme fırsatı bulacak. Akademi sayesinde minikler eğlenerek öğrenirken üretimin de değerini küçük yaşta deneyimleme imkânı elde ediyor.

İLK DERS YEREL TOHUM MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Minik Çiftçiler Tarım Akademisi'nin ilk eğitimi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlendi. Eğitimde çocuklar, kendi çiçeklerini toprakla buluşturarak bitki yetiştirmenin temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Toprağa dokunan, fide diken ve bitki bakımına ilişkin temel bilgileri edinen çocuklar, üretim sürecini deneyimleyerek doğayla güçlü bir bağ kurdu.

HEM EĞİTİCİ HEM EĞLENCELİ BİR EĞİTİM PROGRAMI

Dört hafta boyunca devam edecek akademide çocuklar; bitki yetiştiriciliği, yerel tohumların önemi, çevre bilinci ve sürdürülebilir tarım konularında yaşlarına uygun uygulamalı eğitimler alacak. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların üretkenlik, sorumluluk ve çevre duyarlılığı gibi değerleri erken yaşta kazanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Minik Çiftçiler Tarım Akademisi ile çocukların doğayı tanıyan, üretime değer veren ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı sürdürecek.