Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, her hafta 1.730 kişiye ulaşan hizmet kapasitesiyle özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşamına dokunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştiren, aileleri de sürecin içine dahil eden bütüncül hizmet anlayışıyla Kocaeli'de engelsiz yaşamın simgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda merkezden her hafta yaklaşık 1.730 kişi eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanıyor. Erken çocukluk eğitimlerinden bireysel ve grup eğitimlerine, dil ve konuşma terapisinden fizyoterapi ve hidroterapiye, spor ve sanattan mesleki gelişim programlarına kadar birçok hizmet aynı çatı altında sunuluyor. Multidisipliner yaklaşımla yürütülen çalışmalar sayesinde bireylerin gelişimleri bütüncül olarak desteklenirken, aileler de eğitim süreçlerine aktif olarak katılıyor.

2 BİN 27 FARKLI BİREYİN YAŞAMINA KATKI SUNULDU

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 2 bin 27 farklı bireye ulaştı. Erken çocukluk dönemine yönelik özel eğitim uygulamalarından yetişkinlere yönelik mesleki eğitimlere kadar uzanan çalışmalarla bireylerin sosyal yaşama katılımları artırılırken, bağımsız yaşam becerileri ve istihdam olanakları da merkezde destekleniyor.

Merkezde bireysel eğitim, grup eğitimleri, duyu bütünleme çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, hidroterapi ile spor faaliyetlerinin yanı sıra barista, mutfak, kuaför, bahçecilik ve sanat atölyeleri gibi uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor. Kariyer planlama, mülakat teknikleri ve EKPSS hazırlık programlarıyla yetişkin bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına katkı sağlanırken, erken çocukluk dönemindeki çocuklar ise gelişimlerini destekleyen özel programlarla eğitim alıyor.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sunulan hizmetler yalnızca özel bireylerle sınırlı kalmıyor. Ebeveyn eğitimleri, kardeş destek programları ve 'Engelsiz Diyalog Ofisi' aracılığıyla ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Böylelikle bireylerin gelişim süreçleri ailelerin aktif katılımıyla desteklenerek daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturuluyor.