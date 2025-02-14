TFF bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen kulüplerin de olduğu 44 kulübe müsabakalarda yaşanan saha olayları dolayısıyla ceza verdi.BURSA (İGFA) -Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 13 Şubat tarihli toplantısında spor kulüplerine yönelik yaşanan müsabakalardaki olaylardan ötürü cezalarını kesti.

PFDK kararlarına göre BURSASPOR Kulübünün, 9 Şubat 2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MUŞ SPOR Kulübünün ise, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden ötürü FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 12 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübü sporcusu İLKER GÜNAY’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6 bin 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Hatırlanacağı gibi ligin 19. Haftasında deplasmanda Muş Spor ile Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan Bursaspor, karşılaşmayı 1-1 ’lik beraberlikle tamamlamıştı.

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