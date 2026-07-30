Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; kent estetiğini korumak, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla, kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, öncelikle esnafa kurallar hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuluyor.

MERSİN (İGFA) - Zabıta ekipleri denetimlerini yalnızca yaptırım odaklı değil, çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor. Esnafın ürünlerini sergilerken kaldırım işgaline neden olmaması için, belirlenen sınırlar çerçevesinde işletme sahipleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştiriliyor ve ortak bir uzlaşı sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen denetimler sayesinde kaldırımların yayalar tarafından daha güvenli ve konforlu kullanılması sağlanırken, esnaf arasında haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Kurallara uygun hareket eden işletmelerin haklarının korunmasını sağlayan uygulamalar, kentte düzenli ve eşit bir ticari ortamın oluşmasına destek oluyor.

Rutin yapılan kontroller sayesinde hem vatandaşların, hem de esnafın ortak yaşam alanlarından daha sağlıklı bir şekilde yararlanması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent düzeni ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik denetimlerine devam edecek.

Aktürk: 'Denetimleri yaparken, vatandaş ve esnafla birlikte çözüm odaklı çalışıyoruz'

Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Zülküf Aktürk, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan alanlarda denetimlerin her gün yapıldığını söyledi. Kurallara uymayan esnafın önce ikaz edildiğini, ikaza uymayan vatandaşlara ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığını belirten Aktürk, 'Bu görevi yaparken, vatandaş ve esnafla birlikte çözüm odaklı çalışıyoruz. Esnaf ürünlerini tanıtırken, bazen kaldırım işgaline neden olacak şekilde davranabiliyor. Bununla ilgili bir sınırlama getirdik. Esnafla bire bir görüşüp, ortak kararla sonuca ulaşıyoruz' dedi.

Çamlıoğlu: 'Eşitliği sağlayan her türlü uygulamanın arkasındayız'

Kuvayi Milliye Caddesi'nde faaliyet gösteren işletme sahibi Hakan Çamlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin kaldırım işgaline karşı gerçekleştirdiği denetimleri yerinde bulduğunu söyleyerek, 'Genelgeçer kurallar bizim için de uygun oluyor. Eşitliği sağlayan her türlü uygulamanın arkasındayız. Bu uygulama ile haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Esnaf olarak ben ve komşularım, bu uygulamaların sonuna kadar destekçisiyiz' ifadesini kullandı.

Coşkuner: 'Denetimler sayesinde esnaf arasındaki haksız rekabetin önüne geçiliyor'

Büyükşehir zabıta ekiplerinin sık sık denetim yaptığına şahit olduğunu söyleyen bir başka işletme sahibi Zeynep Coşkuner, denetimlerin esnaf arasındaki haksız rekabetin önüne geçtiğine değinerek, 'Kurallara uyuyoruz. Vatandaşlarımız da rahat rahat kaldırımı kullanabiliyor. Herhangi bir kaldırım işgali yapmıyoruz, çünkü her gün kontrol ediliyor. Kurallara uymayan arkadaşlarımız olduğu zaman da ekipler uyarıyor' diye konuştu.

Irgaş: 'Kurallara uymak, hem esnaf hem de vatandaş açısından oldukça önemli'

Bir diğer esnaf Cengiz Irgaş da kuralların hem esnaf hem de vatandaş açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, 'Buralar kamu alanı. Bu şekilde sürekli kontrol edilmesi herkes için iyi. Denetimleri yerinde buluyoruz. Sonuçta buradaki esnafın hepsi eşit haklara sahip. Herkesin aynı şekilde davranması, daha düzenli ve tertipli olunmasını da sağlıyor' dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin diğer hizmet ve uygulamalarını da çok beğendiğini ifade eden Irgaş, 'Herhangi bir şikayetimiz olduğunda, Büyükşehir tarafından en kısa sürede çözümü sağlanıyor' ifadelerine yer verdi.

Elvan: 'Kaldırım işgalleri, trafiği de tehlikeye sokuyor'

Kaldırım işgallerinden rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Halil Atilla Elvan, 'Denetimler önemli, çünkü insanların kaldırımda rahatça yürümesini sağlıyor. Kaldırım işgalleri olmaması daha iyi. İnsanlar o zaman caddeye inmez ve trafiği tehlikeye atmaz. Bu denetimlerin devamlı olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' dedi.

Acar: 'Kaldırımlar vatandaş içindir'

40 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyen İdris Acar, denetimlerin vatandaş için önemine vurgu yaparak, 'Kaldırımlar vatandaş içindir. Bazen kaldırımları haddinden fazla işgal ediyorlar. Herhangi bir şikayetimizde Büyükşehir Belediyesi'ne çok kolay ulaşıyoruz. Zabıta ekiplerimiz çok güzel çalışıyor. Vatandaşı da esnafı da kırmıyorlar. Güzel bir uygulama yapıyorlar' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını '10 numara 5 yıldız' olarak nitelendiren Acar, 'Her taraf tertemiz. Çok güzel işler yapıyorlar. Bize de zaten Vahap Başkanımız gibi bir başkan lazım' ifadelerine yer verdi.