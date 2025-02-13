Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, 3. Lig’de mücadele eden masa tenisi takımını ligin 3. etabı için Kastamonu’ya gitmeden önce moral ziyareti yaptı. Başkan Zengin, “İnşallah Kastamonu’dan en güzel sonuçlarla döneceğinize inanıyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Kastamonu’da 3. etap mücadelesine çıkacak olan 3. Lig’de mücadele eden Büyükşehir’in masa tenisi takımıyla bir araya geldi.

Oyunculara moral verdi

Spor Şube Müdürü Yücel İnce ve antrenörlerin hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Zengin kritik mücadele öncesi takıma moral verdi. Toplamda 7 sporcunun katılacağı müsabakalar14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“Her şeyden önce ailelerimizi tebrik ediyorum”

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Burada her şeyden önce ailelerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Sizlerin buralara kadar gelmenizde ciddi emekleri var.

Sizler de bu emeğe doğru ve disiplinli çalışarak en güzel şekilde cevap veriyorsunuz. Bu konuda bizler de şartlar ne olursa olsun her zaman sizin arkanızdayız. İnşallah Kastamonu’dan en güzel sonuçlarla döneceğinize inanıyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Geleceğin şampiyonlarını Sakarya’dan çıkacak”

Büyükşehir olarak tam destek vurgusu yapan Başkan Zengin, “Çocuklarımızın spor yapması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında sporcularımız var.

Bizim önceliğimiz çocuklarımızın vegençlerimizin spor yapması ve sporun içinde olmalarıdır.İnşallah Yusuf başkanımızın öncülüğünde sportif alandaki imkanlarımızı daha da genişleterek geleceğin şampiyonlarını şehrimizden çıkarmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.