Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nda binlerce genci aynı çatı altında sporla buluşturacak Karakamış Spor Salonu projesinde saha incelemesi yaptı. 4 bin 500 metrekare alan üzerinde yükselen modern tesisin yüzde 30'unun tamamlandığını açıklayan Alemdar, profesyonel ve amatör sporlar için önemli bir merkez olacağını söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında binlerce genci sporla buluşturacak, gelişimlerine ve sosyal yaşamlarına büyük bir katkı sunacak spor salonları inşa ediyor.

Kaynarca, Erenler ve Sapanca'da birer birer yükselen spor salonlarına Adapazarı Karakamış'ta da modern bir spor tesisi dahil olacak. Başkan Yusuf Alemdar, Karakamış Spor Salonu Projesi'nin son durumunu yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz'dan bölge için büyük bir öneme sahip olacak, gençlerin ise merakla beklediği proje hakkında son bilgileri alan Başkan Alemdar, yüzde 30 seviyesinin aşıldığını açıkladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle yapım çalışmaları devam eden Karakamış'taki spor tesisinin amatör ve profesyonel sporlar için önemli bir merkez olacak. Başkan Alemdar, 'Şehrimizin dört bir yanında sporu ve gençlerimizi destekleyen yatırımları hayata geçiriyoruz. Karakamış'ta inşa ettiğimiz spor salonu da gençlerimiz ve çocuklarımızın sportif faaliyetlerini önemli ölçüde katkı sunacak bir yapıda tasarlanıyor. 4 bin 500 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz salonumuz, bin 500 seyirci kapasitesinde olacak. Antrenman ve branşlara özel alanları, hakem odaları ile modern soyunma birimleriyle hem profesyonel hem amatör sporcular için güçlü bir altyapı sunacak. Kaynarca, Erenler ve Sapanca'da şehrimize kazandıracağımız spor salonlarıyla birlikte önemli spor yatırımlarını gençlerimizin kullanımına sunacağız' dedi.

Bin 500 seyirci kapasiteli olacak bu tesis, 4 bin 500 metre alan üzerinde antrenman, özel branş alanları, hakem odaları, soyunma odaları ve birçok branşa uygun salonuyla bölgede yaşayan binlerce gence ulaşacak.