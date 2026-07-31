Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Doğukan Mutlu ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Ender Ünver ile Yasin Şalcı, Anamur'da yürütülen deniz kaplumbağaları koruma çalışmalarında aktif görev alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olan Mersin'in Anamur ilçesindeki kumsallarda üniversiteler arası iş birliğiyle yürütülen izleme ve koruma çalışmalarında Üsküdar Üniversitesi akademisyeni ve öğrencileri de aktif görev üstleniyor.

Koruma çalışmaları kapsamında nesli koruma altında bulunan iribaşlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve tatlı su kaplumbağası Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) bilimsel yöntemlerle izleniyor.

Bakanlık destekli projede Üsküdar Üniversitesi de yer alıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan projenin yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Doğan Sözbilen üstlenirken, Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Doğukan Mutlu da bilimsel ekipte görev alıyor.

Akademik çalışmaların yanı sıra sahadaki koordinasyon Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ekip lideri Adem Karataş tarafından yürütülüyor.

Anamur kumsallarında gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çeken Karataş, 'Anamur, Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası üreme sahalarından biri. Kumsalın farklı canlılarla paylaşılması, yuva sayısının yüksekliği ve bölgenin hızla gelişmesi, çok dikkatli adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. Daha fazla öğrencinin katılmak istemesi ise bizi hem heveslendiriyor hem umutlandırıyor. Öğrenciler hem arazi hem de bilgilendirme çalışmalarında görev alıyor, her gün yeni bir deneyim kazanıyor.' dedi.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri sahada deneyim kazanıyor

Projenin en önemli yönlerinden biri de lisans öğrencilerine uygulamalı saha deneyimi kazandırması oldu.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Ender Ünver ile Yasin Şalcı, günün ilk ışıklarıyla birlikte Anamur kumsallarında yürütülen çalışmalara katılarak bilimsel araştırmaların her aşamasında görev alıyor.

Koruma altındaki türlerin yuvalama alanlarını yerinde inceleyen öğrenciler; yuvaların tespit edilmesi, koruma kafeslerinin yerleştirilmesi, bilimsel verilerin kayıt altına alınması ve yavru çıkışlarının izlenmesi süreçlerinde aktif sorumluluk üstleniyor.

Sahadaki çalışmalar yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmıyor. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, bölge halkı ve tatilcilerle iletişim kurarak deniz kaplumbağalarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda bilgilendirme faaliyetlerine de katkı sağlıyor.

Bilimsel üretim ve çevre bilinci birlikte gelişiyor

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, akademisyenlerin rehberliğinde yürütülen bu çalışma sayesinde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı bulurken, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel araştırmaların içinde yer alarak önemli bir saha deneyimi kazanıyor.