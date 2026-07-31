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TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE;

İSTANBUL (İGFA) - UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş, Benfica, Anderlecht, CSKA Sofya, Hradec Kralove, Maccabi Tel Aviv, Pafos, PAOK, Ferencvaros tur atlayan takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda 9 takım tur atladı. Beşiktaş, Danimarka takımı Midtjylland'ı eleyerek yoluna devam etti.

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