UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda 9 takım tur atladı. Beşiktaş, Danimarka takımı Midtjylland'ı eleyerek yoluna devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş, Benfica, Anderlecht, CSKA Sofya, Hradec Kralove, Maccabi Tel Aviv, Pafos, PAOK, Ferencvaros tur atlayan takımlar oldu.

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Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği Danimarka takımı Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı. Benfica, St. Gallen'i 5-0 yenerek rakibini saf dışı bıraktı.

TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE;

Midtjylland - Beşiktaş: 0-2 (0-1)

Benfica - St. Gallen: 5-0 (1-2)

Anderlecht - Hammarby: 3-1 (1-1)

CSKA Sofya - Karabağ: 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)

Hradec Kralove -Tromsö : 3-1 (1-0)

Maccabi Tel Aviv - Sheriff : 1-0 (5-0)

Pafos - Hajduk Split : 4-0 (Uzatmada) (0-2)

PAOK - Dinamo Kiev : 2-0 (3-2)

Ferencvaros - Twente : 2-2 (2-1)

Kaynak: RSS