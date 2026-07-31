UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda 9 takım tur atladı. Beşiktaş, Danimarka takımı Midtjylland'ı eleyerek yoluna devam etti.
İSTANBUL (İGFA) - UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş, Benfica, Anderlecht, CSKA Sofya, Hradec Kralove, Maccabi Tel Aviv, Pafos, PAOK, Ferencvaros tur atlayan takımlar oldu.
Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği Danimarka takımı Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı. Benfica, St. Gallen'i 5-0 yenerek rakibini saf dışı bıraktı.
TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE;
Midtjylland - Beşiktaş: 0-2 (0-1)
Benfica - St. Gallen: 5-0 (1-2)
Anderlecht - Hammarby: 3-1 (1-1)
CSKA Sofya - Karabağ: 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)
Hradec Kralove -Tromsö : 3-1 (1-0)
Maccabi Tel Aviv - Sheriff : 1-0 (5-0)
Pafos - Hajduk Split : 4-0 (Uzatmada) (0-2)
PAOK - Dinamo Kiev : 2-0 (3-2)
Ferencvaros - Twente : 2-2 (2-1)