Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği ulusal başarılarla bir haftaya daha damga vurdu. Güreşten judoya, karateden motokros ve tekerlekli patene kadar birçok branşta kürsüye çıkan mavi-beyazlı sporcular, elde ettikleri derecelerle Kocaeli'yi bir kez daha gururlandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek, birbirinden önemli derecelerle bir kez daha karşılığını buldu. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 Sezonu 5. etabı kapsamında Ordu'da düzenlenen 918. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Kağıtsporlu Hasan Çakır, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

JUDODA TÜRKİYE'NİN ZİRVESİ KAĞITSPOR'UN

Kağıtspor'un ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan branşlarından judoda da bu hafta başarılar devam etti. Tokat'ta gerçekleştirilen Judo Süper Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu judocular büyük başarı elde etti. Mustafa Yaman İncedayı (50 kg), Kadir Musab Tabak (55 kg) ve Murat Yiğit Efe (27 kg) Türkiye şampiyonu olurken, Muhammet Efe Karagöz (38 kg) ile Ayşenur Toraman (40 kg) Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

MOTOKROSTA ZİRVE YİNE KAĞITSPOR'UN

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında Kağıtspor sporcuları önemli dereceler elde etti. Batuhan Demiryol MX Genel Klasman'da, Yusuf Ali Kolay ise MX50 kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarken, Alparslan Kelsoy MX65 kategorisinde ikinci oldu.

PATEN PİSTİNDE MADALYA YAĞMURU

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası 2. Etap Yarışlarına 19 sporcuyla katılan Kağıtspor, tüm sporcularını finale taşımayı başardı. Organizasyonda birçok kategoride altın, gümüş ve bronz madalya kazanan mavi-beyazlı sporcular, kulübün bu branştaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZTÜRK, DÜNYA ŞAMPİYONASI VİZESİ ALDI

Samsun'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda ise Kağıtspor, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak Genel Klasman Türkiye ikincisi oldu. Gençler 66 kilogramda Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Gülen Irmak Öztürk ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

MİNİK GÜREŞÇİLER TAKIM ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Ankara'da 72 ilden 311 takım ve 4 bin 867 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Büyük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtspor, takım sıralamasında U9 ve U11 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. U12 kategorisini üçüncü sırada tamamlayan Kağıtspor, diğer yaş gruplarında da elde ettiği derecelerle organizasyonun en başarılı kulüpleri arasında yer aldı.