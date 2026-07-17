Bursa Erzurumlular Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Erzurum kültürünün, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden Kocayayla'da yaşanacağını belirterek tüm hemşehrileri büyük buluşmaya davet etti.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, hasretin, dostluğun, türkülerin ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenecek.

Erzurum'un köklü kültürünü Bursa'da yaşatmayı amaçlayan buluşmada birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Etkinlik kapsamında cirit gösterileri, Erzurum Bar Ekibi performansları ve yöresel ezgilerle dolu programlar yer alacak. Katılımcılar hem Erzurum kültürünü doyasıya yaşayacak hem de hemşehrileriyle hasret giderecek.

Federasyon Başkanı Savaş Albayrak yaptığı açıklamada, 'Kocayayla'da bir kez daha Erzurum'un yüreği atacak. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük buluşmada birlik ve beraberlik içinde yer almaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Bursa'da yaşayan Erzurumlular başta olmak üzere kültür ve geleneklere gönül veren herkesi bir araya getirmesi bekleniyor.