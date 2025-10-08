Toplumsal farkındalık ve kültürel değerleri koruma misyonuyla faaliyet gösteren Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlediği Mardin-Midyat-Diyarbakır Kültür Turu ile üyelerini unutulmaz bir deneyime taşıdı.

BURSA (İGFA) - Anadolu'nun çok kültürlü mirasını yerinde görmek, geçmişle bugünü buluşturmak ve dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu özel geziye, YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren ve dernek üyeleri katıldı.

Turun ilk durağı olan Mardin, taş sokakları, tarihi manastırları ve eşsiz mimarisiyle katılımcılara adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi ziyaretlerinde binlerce yıllık kültürel mirasın izleri yakından hissedildi.

YASAV üyeleri, 'Dinlerin ve dillerin şehri' Mardin'de hoşgörü kültürünü yerinde gözlemleyerek, derneğin birlik ve dayanışma değerlerini bir kez daha pekiştirdi.

Gezi ikinci gününde Midyat'ta devam etti. Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı ve Tarihi Midyat Konukevi ziyaretlerinde katılımcılar Süryani kültürünün inceliklerini keşfetti.

Telkâri ustalarının el emeğiyle şekillendirdiği gümüş işçiliği ürünleri, kültürel çeşitliliğin ve yerel zanaatkârlığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür turunun son gününde ise YASAV ekibi, Zerzevan Kalesi, Hz. Süleyman Camii, Diyarbakır Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare ve Cahit Sıtkı Tarancı Evi gibi tarihi duraklarda, Mezopotamya medeniyetinin derin izlerini keşfetti. Katılımcılar ayrıca Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprüde yapılan gezilerle bölgenin doğa ve tarih bütünlüğünü deneyimledi.

'BİRLİKTE ÖĞRENİYOR, BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ'

YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, turun sonunda yaptığı açıklamada, 'YASAV olarak sadece yardımlaşmayı değil, öğrenmeyi, paylaşmayı ve birlikte büyümeyi de önemsiyoruz. Mardin, Midyat ve Diyarbakır gezimiz; kültürel değerlerimizi daha yakından tanımamızı, geçmişin bilgeliğini geleceğe taşımamızı sağladı. Bu tür organizasyonlarla hem üyelerimiz arasındaki bağı güçlendiriyor hem de ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz' dedi.