Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin falez plajlarının Mavi Bayrak Töreni’nde “10 yıldır üst üste TÜRÇEV tarafından ödüllendiriliyoruz. Plajlarımız bu yıl da mavi bayrak almaya layık görüldü.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu’na bu yıl da mavi bayrak ödülü verildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen temizlik, güvenlik, çevre yönetimi gibi başlıca kriterleri karşılayan plajlara verilen mavi bayraklar plajlara 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda gerçekleşen törenle çekildi.

Erenkuş Plajı önünde gerçekleşen Mavi Bayrak Töreni’nde Başkan Uysal’ın yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP), belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

Konuşmasına üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin en önemli noktalarından birinde bulunmanın gururunu yaşadığını belirterek başlayan Başkan Uysal belediyeyi 10 yıldır çevre ödüllerine layık gören TÜRÇEV’e teşekkür etti. Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

“Bütün belediye birimlerimizin davranışlarına karakteristik olarak yansıyan bir çevre hassasiyeti ve çevreye duyarlı bir bütçe uygulaması

Muratpaşa’mızda hep vardır. 10 senedir üst üste TÜRÇEV tarafından ödüllendiriliyoruz. Plajlarımız bu yıl da mavi bayrak almaya layık görüldü. Türkiye'de aşılamaz bir rekorun sahibi olduk. Bu bizim için sürpriz değil. Dünya ticaretinin lokomotifi deniz taşımacılığı. Kabotaj Bayramı bize ekonomik bağımsızlığı, mavi vatanı, denizlerdeki ulusal egemenlik hakkımızı düşündürsün. Onun kullanımıyla ortaya çıkacak siyasi, sosyal, iktisadi avantajları düşündürsün. Bizi düşünceye sevk etsin. Fikir versin, ilham kaynağı olsun. Bir Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.”

“MURATPAŞA’DA HER YIL ARTAN KALİTEYİ GÖZLEMLİYORUZ”

En İyi Çevre Eğitim Etkinliklerini üst üste 10’uncu kez alan Muratpaşa Belediyesi’ni tebrik eden TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren ise bu başarıda belediye ekiplerinin koordineli çalışmalarının yanı sıra Muratpaşa sakinlerinin çevre bilincinin de etkili olduğunu söyledi. Ergiydiren, şöyle konuştu:

“Mavi Bayrak Ödülünü almanın oldukça zor. Fakat kaybetmesi çok kolay. Toplumda bilinç düzeyi ne kadar yüksekse özellikle yerel idareye ve merkezi idareye talepler de hem bilimsel hem nitelik anlamında daha üst düzeyde oluyor. Muratpaşa’da kıyılar başta olmak üzere her geçen yıl üstüne koyarak artırdığı kaliteyi gözlemliyoruz.”

DALGIÇLARDAN DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

Fotoğraf çekimi ile sonlanan törenin ardından ise etkinlik deniz dibi temizliğiyle devam etti. Muratpaşa Belediyesi dalgıçları denizin derinliklerine dalmadan önce Mustafa Kemal Atatürk bayrağı Türk bayrağı, Mavi Bayrak ve Muratpaşa Belediyesi bayraklarını deniz üstünde açarak unutulmaz bir kareyle anı ölümsüzleştirdi. Fotoğraf çekiminin ardından dalgıçlar, özel dalış kıyafeti ve oksijen tüpleriyle denizin altına indi. Yaklaşık 45 dakikalık dalışın ardından deniz zemini ve kaya diplerine yerleşen çok sayıda atık dalgıçlar tarafından karaya çıkarıldı.

Düzenli olarak deniz dibi temizliği yaptıklarını belirten dalgıçlardan Gürkan Yılmaz, geçen yıllara nazaran bu yıl denizi daha temiz bulduklarını söyledi. Yılmaz, “Suyun altına daldığımızda karasal kirliliğin çok fazla suya karıştığını, dışarıya atılan atıkların rüzgarın etkisiyle denize indiğini görüyoruz. Dışarıyı ne kadar temiz tutabilirsek denizleri de o kadar temiz tutabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.