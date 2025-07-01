SASKİ, tamamen öz kaynakları ile Söğütlü’nün altyapısı için hayata geçirdiği 25 kilometrelik içme suyu ve atık su hattı için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’nün 180 milyon liralık altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor. 13 kilometrelik kısmı atık su hattı, 12 kilometrelik kısmı ise içme suyu hattından oluşan projenin 9 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Zeminin müsait olmadığı noktalarda derin kazı yöntemiyle inşa edilen yeni hat, böylelikle uzun yıllar boyunca sorunsuz ve kesintisiz hizmet sağlayacak. Çalışmalar ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak ilerliyor.

25 KİLOMETRELİK HATTIN İLERLEYİŞİNE ANBEAN TAKİP

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ile birlikte sahada incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “ Tamamen öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz yatırımımızın ilerleyişini anbean takip ediyoruz. Bazı noktalarda fore kazıklar ile derin kazı yapma durumunda kaldık. Hattın kalan 16 kilometrelik kısmında ilerleyişimiz hız kazanacak. Sadece bugün değil bölgenin geleceğine de hizmet edecek 25 kilometrelik hattın imalatını titizlikle yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÖĞÜTLÜ’NÜN GELECEĞİNE ATILAN SAĞLAM BİR ADIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, “Gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından, SASKİ Genel Müdürümüz Yiğit Turan ve teknik ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizi daha sağlam, modern ve uzun ömürlü bir altyapıya kavuşturmak için sahada olmaya; planlı ve kararlı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yaşam kalitesini artıran her yatırım, Söğütlü’müzün geleceğine atılan sağlam bir adımdır” ifadelerini kullandı.