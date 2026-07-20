ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da başlangıç seviyesi satranç eğitimleri salı ve perşembe günleri düzenlenirken, orta seviye ve performans grupları ise pazartesi ve çarşamba günleri çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar, seviyelerine uygun eğitim programlarıyla satrancın temel kurallarını öğrenmenin yanı sıra oyun becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Başlangıç seviyesindeki eğitimlerde çocuklar, satranç tahtasının yapısını, yatay ve dikey sütunlar ile kare sistemini tanıyor. Taşların isimleri, görevleri ve hareket kuralları uygulamalı olarak öğretilirken, doğru taş dizilimi, hamle yapma, taş alma, şah, mat ve rok gibi oyunun temel kuralları da eğitim programında yer alıyor. Orta seviye ve performans gruplarında ise açılış prensipleri, taktik ve strateji çalışmaları, oyun analizleri ve turnuva hazırlıklarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Satranç eğitimi, çocukların analitik düşünme, problem çözme, dikkat ve odaklanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, sabırlı olmayı, planlı hareket etmeyi ve doğru karar vermeyi de destekliyor. Yaz Spor Okulları kapsamında verilen eğitimlerle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü İkinci Kademe Satranç Antrenörü Tuğba Şahin, eğitimlerin başlangıç, orta seviye ve performans gruplarında sürdürüldüğünü belirterek, çocukların satrançta adım adım ilerleme kaydettiğini söyledi.