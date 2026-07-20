Bunlar da ilginizi çekebilir

Müsabakalarda sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Miraç Harun Yazıcı, Ağrı'nın gururu oldu. Sporcu ve antrenörüne tebrikler iletilirken, başarılarının devamı temenni edildi.

MİRAÇ VE ANTRENÖRÜ ADEM ŞAHNA'YA TEBRİK

AĞRI (İGFA) - Ağrılı sporcu Miraç Harun Yazıcı, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 68 kilo kategorisinde mücadele eden genç sporcu, zorlu müsabakaların ardından Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mindere çıkan Ağrılı sporcu Miraç Harun Yazıcı, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.