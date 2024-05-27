Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), inovasyon, liderlik ve yaratıcı düşünce eğitimi başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Teknoloji alanında yeni iş fikirleri ve yeni girişimlerin gelişerek ekonomik faydaya dönüşmesi süreçlerinde fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi, yeni açılan eğitim alanlarında meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Web tasarımı, oyun yazılımı, üç boyutlu modelleme, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler veren ASSİM, 1 Haziran’da ise inovasyon, liderlik ve yaratıcı düşünce eğitimi başlatıyor. Yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasından hayata geçirileceği evreye kadar izlenecek yöntemler konusunda katılımcılılara yol gösterecek olan eğitimde yaş kısıtlaması bulunmuyor. Aziz Dinç eğitmenliğinde 11.00-14.00 arasında gerçekleşecek eğitime katılmak isteyenlerin Turunç Masa ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Kaynak: igf