Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını ve sivrisinekle mücadeleyi kent genelinde sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sarıçam Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken çamur, atık ve çöpler temizlenerek kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi, sinek oluşumunun azaltılması ve çevre sağlığının korunması amaçlanıyor. Benzer çalışmalar Adana genelinde birçok noktada yapılıyor.

50 kişilik ekip ve 25 iş makinesiyle sürdürülen çalışma, toplamda 10 mahalle ve yaklaşık 106 bin nüfusu doğrudan ilgilendiriyor. Dere yatağının temizlenmesiyle özellikle yaz aylarında yaşanan çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ASKİ, daha önce Sarıçam'da hayata geçirdiği baks (kutu menfez) ve menfez yatırımlarıyla ilçede uzun yıllardır yaşanan su taşkınlarına yönelik önemli adımlar attı. Dere geçişlerinin iyileştirilmesi ve yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan projeler, geçmişte sıkça karşılaşılan su baskınlarının önlenmesine katkı sundu.

ASKİ yetkilileri, Sarıçam Deresi'nin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan dereye çöp ve atık atılmaması konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Böylece bölgede sivrisinekle mücadeleye önemli destek verilmiş olacağı da belirtildi.