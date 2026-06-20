Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey'e kazandırılan Kent Lokantası, Kent Meydanı, ONON Kafe ve Emekliler Evi'nin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla son bir haftada 50 yeni yangın römorkunu kırsal mahallelere kazandıran, arıcılığa yönelik destekleri artıran ve Şüheda Parkı ile şehrin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde eş zamanlı projelerle kente vizyon katıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin geleceğine yön verecek önemli yatırımlarla ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri birer birer hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey ilçesine kazandırılan Kent Lokantası, Kent Meydanı, ONON Kafe ve Emekliler Evi'ni Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle hizmete açtı.

Kırsalıyla, merkeziyle, körfeziyle Balıkesir'in her köşesine eşit hizmet götürme kararlılığını sürdüreceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Bizim anlayışımız sosyal hizmet belediyeciliği yapmanın yanı sıra kent yaşamına da değer katmaktır. Memleket sevdasında ayrımcılık olmaz, birleştiricilik olur. Vatan, millet sevdası olur. Dursunbey'deyiz. İki tane aslan gibi yiğit evladınız var. Hiç merak etmeyin emanetiniz sağlam ellerdedir.' dedi.

Son bir haftada 50 yeni yangın römorkunu hizmete alan, arı üreticilerine yönelik fondan kek desteği sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi'deki Şüheda Parkı ve kavşağı da halkın hizmetine açtı. Şehre değer katan yatırımları ardı ardına vatandaşlarla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey'e yapılan yatırımlarla da ilçe halkının yüzünü güldürdü. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Kent Lokantası, Kent Meydanı, ONON Kafe ve Emekliler Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akın, muhtarlarla da tam bir iş birliği halinde çalıştıklarını dile getirdi.