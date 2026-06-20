Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımak amacıyla sürücülerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Düzenlenen eğitimlerde; vatandaşla doğru iletişim kurma, kurumsal dil kullanımı, sabır, empati ve özverili hizmet anlayışı ön plana çıkarıldı. Gerçekleştirilen eğitim programında sürücülere; vatandaşlarla iletişimde saygılı, çözüm odaklı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemenin önemi aktarıldı. Aynı zamanda kurumsal kimliğe uygun dil kullanımı konusunda farkındalık kazandırıldı.

VİZYON 'MUTLU ŞEHİR'

Günlük ortalama 45 bin yolcuya hizmet veren, 300 hat ve 258 araçlık geniş filosuyla şehir içi ulaşımın önemli bir yükünü üstlenen Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., her gün ortalama bin 700 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 37.000 kilometre yol kat ediyor. Bu yoğun hizmet ağı içerisinde sürücülerin vatandaşlarla kurduğu iletişim, sunulan hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. 'Mutlu Şehir' vizyonu doğrultusunda ulaşım hizmetlerinde yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda insani kaliteyi de artırmayı hedefleyen Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., sürücülerin vatandaşla ilk temas noktası olduğunu ve bu nedenle kurumsal temsil sorumluluğunun büyük önem taşıdığını ifade ediyor.