Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinde altyapı hamlesi başlattı. 141 milyon TL bütçeli proje kapsamında, 14 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak olan 47 bin 815 metrelik içme suyu terfi hattı ile yeni içme suyu deposunun inşasına başlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinde sürdürülebilir su yönetimi ve modern altyapı projelerine devam eden Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak dev bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, su kaynaklarını daha verimli yönetmek ve vatandaşlara kesintisiz su arzı sağlamak amacıyla hazırlanan 141 milyon TL'lik bütçeli içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu.



47 kilometreyi aşan terfi hattı ve yeni içme suyu deposu



Yüksek mühendislik ve modern altyapı standartlarıyla planlanan proje kapsamında, su iletiminin en yüksek verimlilikle sağlanabilmesi adına 47 bin 815 metre uzunluğunda terfi hattı inşa ediliyor. Saniyede 60 litre debiye sahip üç ayrı zengin içme suyu kaynağından beslenecek olan yeni sistem, modern altyapı unsurlarıyla entegre edilecek. Ayrıca kaynaklardan elde edilen suyun sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanarak şebekeye kontrollü bir basınçla aktarılması amacıyla proje dahilinde 100 metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu da ilçeye kazandırılacak.



14 mahalleye kesintisiz ve güçlü su arzı



Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tavas ilçesine bağlı; Kızılca, Ovacık, Horasanlı, Nikfer, Balkıca, Yorga ve Bahçeköy olmak üzere toplam 7 mahallenin içme suyu debisi büyük oranda artırılacak. 47 kilometreyi aşan iletim hattı sayesinde Solmaz, Medet, Çiftlik, Sofular, Ebecik, Altınova ve Çalıköy mahallelerinin içme suyu ihtiyacı doğal kaynaklardan karşılanacak. Proje kapsamında toplam 14 mahallenin içme suyu altyapısı güçlendirilirken, özellikle yaz aylarında yaşanan dönemsel su yetersizliği sorunlarının önüne geçilecek.



İklim değişikliği ve kuraklığa karşı önlem



Proje, Tavas'ın içme suyu arz güvenliğini dört mevsim boyunca sürdürülebilir şekilde sağlamayı hedefleyen stratejik bir yatırım niteliği taşıyor. Kurulacak sistem sayesinde yaz ve sonbahar aylarında sondaj kaynaklarından elde edilen su, Kızılca, Ovacık, Horasanlı, Nikfer, Balkıca, Yorga ve Bahçeköy mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Kış ve ilkbahar aylarında ise sondaj sistemi devre dışı bırakılarak Bozdağ'dan gelen doğal kaynak suları kullanılacak. Bu dönemde hem Kızılca, Ovacık, Horasanlı, Nikfer, Balkıca, Yorga ve Bahçeköy mahalleleri doğal kaynak sularıyla beslenirken, Solmaz Grup Deposu'na kadar uzatılacak yeni iletim hattı sayesinde Solmaz, Medet, Çiftlik, Sofu