Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde olası yangın ihtimaline karşı 50 yeni römorklu yangın tankerini hizmete alarak yangın tankeri sayısını bin 2'ye yükseltti. İtfaiye ekipleri gelene kadar yapılan ilk müdahalenin çoğu zaman büyük bir felaketi önlediğine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yangın tankerleri, kırsaldaki vatandaşlarımızın ilk savunma gücü.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yangınlara karşı ilk müdahale gücünü artırmak amacıyla 50 yeni römorklu yangın tankerini daha törenle hizmete aldı. Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Kırsal mahallelerde doğru önlemlerle riskleri en aza indirmek, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla yangın römorklarının büyük önem arz ettiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelindeki yangın tankeri sayısının 1002'ye ulaştığını söyledi.

'TANKER SAYISI 1002'YE ULAŞTI'

Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip Balıkesir'de çok önemli bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kırsal mahallelerin yangınlara karşı daha güçlü olması için 50 yeni yangın tankerini daha hizmete aldıklarını ifade eden Akın, 'Bizim 907 kırsal mahallemiz var. Bugüne kadar 833 mahallemizde vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz 952 yangın tankerimiz bulunuyordu. Şimdi buna 3 tonluk 50 yeni tanker daha ekliyoruz. Böylece Balıkesir genelindeki yangın tankeri sayımız 1002'ye ulaşacak. Balıkesir'imiz çok fazla kırsal mahalleye sahip bir bölge. Bu kırsal mahallelerimizin tamamında tankerlerimizden olacak.' diye konuştu.

'İLK MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Yaz aylarında tarla, otluk alan ve orman yangınlarında ilk dakikalardaki yapılacak müdahalenin hayati bir önem taşıdığını belirten Akın, 'İtfaiye ekiplerimiz olay yerine ulaşana kadar yapılan ilk müdahale, çoğu zaman büyük felaketlerin önüne geçebiliyor. Bu nedenle mahallelerimize kazandırdığımız yangın tankerleri, aslında kırsaldaki vatandaşlarımızın elindeki ilk savunma gücüdür. Balıkesir İtfaiyesi Türkiye'nin en güçlü itfaiyelerinden biri. Ben bu vesileyle gece gündüz demeden kahramanca görev yapan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum. Yangın anında canını hiçe sayarak mücadele eden kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Yeni yangın tankerlerimizin Balıkesir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.' şeklinde konuştu.