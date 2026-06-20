Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, Kemer Liman Caddesi'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte Liman Caddesi yaz aylarına yakışır bir görüntüye kavuştu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer genelinde vatandaşların daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için park, bahçe ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bölgede görülen beyaz sinek tarım zararlısına karşı mücadele uygulaması yapılırken, güneş ışınları nedeniyle zamanla deforme olan ahşap bankların bakım ve vernikleme işlemleri de tamamlandı. Ayrıca yeşil alanlarda estetik görünümün korunması ve bitki sağlığının desteklenmesi amacıyla malç yenileme ve serim çalışmaları gerçekleştirildi.

