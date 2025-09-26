ANTALYA (İGFA) - Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan 14. Uluslararası Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde müzikseverleri bir araya getirdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da yakından takip ettiği gecede eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve ODTÜ Antalya Mezunlar Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek yer aldı.

Sanat danışmanlığını klasik gitarın değerli virtüözlerinden Ahmet Kanneci’nin üstlendiği festivalin açılış gecesi, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği öğrencilerinin hareketli dans performansıyla başladı.

Festivalin açılış konseri ise klasik ve Flamenko müzik tarzıyla öne çıkan İspanyol piyanist Jose Manuel Cuenca ve kardeşi İspanyol gitarist Francisco Cuenca tarafından gerçekleştirildi. İki enstrümanı büyük bir zarafet ve incelikle tek enstrüman haline getirmeleriyle ‘eşsiz’ olarak değerlendirilen bu ikiliye flamenko danslarıyla Rosa Gonzalez Lopez eşlik etti.

Başkan Uysal festival açılışında yaptığı konuşmada, festivalin kurucusu Mustafa Akaydın, yıllardır festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen Ahmet Kanneci ve ODTÜ Mezunlar Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Uysal, festivali ilgiyle takip eden kent sakinlerine ise “Festivale bitmeyen ilginiz ve tutarlı sevginizle çalışmalarımızı anlamlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” diye seslendi.