Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti olan Çekya’nın Prag 6’da açtığı Çek-Türk İşbirliği Parkı’nın bir benzeri Fener Mahallesi’ne kuruldu. Parkın açılışı ise Çekya’dan gelen bir heyetle birlikte Kaleiçi Old Town Festivali’nin üçüncü gününde 19 Ekim Cumartesi saat 10.00’da yapılacak.ANTALYA (İGFA) - Çekya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Çekya, başkenti Prag’da ‘Çek-Türk İşbirliği Parkı’nı açtı. Parka Prag ve Muratpaşa Belediyelerinin dostluk nişanesi olarak ise Anadolu’dan getirilen meşe palamudu dikildi.

Dostluğu simgeleyen bu parkın açılmasının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da parkın bir benzerinin açılacağını duyurdu. Fener Mahallesi’nde kısa sürede hazırlıkları tamamlanan Türk-Çek İşbirliği Parkı’nın açılış tarihi ise yurt dışından heyetlerin ağırlanacağı Kaleiçi Old Town Festivali olarak belirlendi. Park festivalin üçüncü günü 19 Ekim Cumartesi saat 10.00’da Çek heyetiyle birlikte açılacak.